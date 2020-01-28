***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAlternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 12 2019 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814859BIST