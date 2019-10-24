***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 473.600 217.140 0 0 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920Transferler12 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.361 -30.361 56.800 26.439 0 1.204.535 1.204.535 1.230.974 1.230.974Dönem Sonu Bakiyeler8.500.000 4.808.749 -286.821 -286.821 530.400 243.579 2.050.528 4.967.503 1.204.535 6.172.038 21.774.894 21.774.894Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128Transferler12 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.675 -46.675 -46.675 3.129.642 3.129.642 3.082.967 3.082.967Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -338.842 -338.842 530.400 191.558 2.163.555 6.754.591 3.129.642 9.884.233 34.748.095 34.748.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.504.622 -10.824.146İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları1.239.201 2.290.994Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri5.845.864 2.290.994Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri-4.606.663 0İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-6.297.179 -13.610.482Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-2.580.077 -1.286.929Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 -10.027.999Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.717.102 -2.295.554Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-5.057.978 -11.319.488Ödenen Faiz-503.911 -5.469.356Alınan Faiz5.114.823 7.333.382Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.691.646 -368.896Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)260.042 -999.788YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-315.557 -33.896Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.896 1.374Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 2.896 1.374Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -318.453 -35.270Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-318.453 -35.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.685.912 112.624Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 112.624Kredilerden Nakit Girişleri0 112.624Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.515.854 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.515.854Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-170.058 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-496.847 -10.745.418NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-496.847 -10.745.418DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.583.585 69.832.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.086.738 59.087.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.090.413 17.811.816Finansal Yatırımlar14.809.780 9.929.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14.809.780 9.929.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 14.809.780 9.929.130Ticari Alacaklar7 24.771.842 4.524.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 1 2İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.771.841 4.524.360Diğer Alacaklar6.083.208 1.456.932İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.083.208 1.456.932Peşin Ödenmiş Giderler231.108 84.105İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler231.108 84.105Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar67.219 1.772.029Diğer Dönen Varlıklar53.105 43.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar53.105 43.993ARA TOPLAM63.106.675 35.622.367TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR63.106.675 35.622.367DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 759.904Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 759.904Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 759.904Maddi Duran Varlıklar8 2.917.163 1.664.785Tesis, Makine ve Cihazlar1.581.951 1.664.785Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.335.212 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 190.084 136.105Bilgisayar Yazılımları190.084 136.105Ertelenmiş Vergi Varlığı11 241.867 802.140TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.109.121 3.362.934TOPLAM VARLIKLAR67.215.796 38.985.301KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 286.201 3.302.189İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar286.201 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar286.201 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.302.189Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.302.189Ticari Borçlar7 28.314.037 2.794.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 4.826 1.410.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.309.211 1.384.513Diğer Borçlar420.391 183.753İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar420.391 183.753Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü304.250 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.615.046 733.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.271.747 642.723Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 343.299 90.475Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.744 34.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.744 34.769ARA TOPLAM30.960.669 7.048.480TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.960.669 7.048.480UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.129.305 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.129.305 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.129.305 0Uzun Vadeli Karşılıklar377.727 271.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.507.032 271.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.467.701 7.320.173ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.748.095 31.665.128Ödenmiş Sermaye12 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları12 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -338.842 -292.167Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-338.842 -292.167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-338.842 -292.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.163.555 2.050.528Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı12 442.396 442.396Yasal Yedekler12 1.721.159 1.608.132Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.754.591 4.967.503Net Dönem Karı veya Zararı3.129.642 1.900.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.748.095 31.665.128TOPLAM KAYNAKLAR67.215.796 38.985.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 63.242.915 22.278.225 28.604.307 19.920.882Satışların Maliyeti13 -57.162.078 -19.039.285 -26.008.817 -18.863.050TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13 6.080.837 3.238.940 2.595.490 1.057.832BRÜT KAR (ZARAR)6.080.837 3.238.940 2.595.490 1.057.832Genel Yönetim Giderleri14 -6.166.799 -3.545.220 -2.103.336 -1.129.988Pazarlama Giderleri14 -363.090 -297.057 -126.566 -98.562Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler799.902 216 796.614 163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-729.877 -6.296 -725.211 -4.186ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-379.027 -609.417 436.991 -174.741FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-379.027 -609.417 436.991 -174.741Finansman Gelirleri4.890.267 7.458.993 1.183.296 2.231.945Finansman Giderleri-503.911 -5.469.356 64.504 -1.580.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.007.329 1.380.220 1.684.791 476.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-877.687 -175.685 -371.553 -104.253Dönem Vergi (Gideri) Geliri-304.250 0 -304.250 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -573.437 -175.685 -67.303 -104.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.129.642 1.204.535 1.313.238 372.028DÖNEM KARI (ZARARI)3.129.642 1.204.535 1.313.238 372.028Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları3.129.642 1.204.535 1.313.238 372.028Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-46.675 -30.361 -12.204 -17.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.839 -38.924 -15.646 -21.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.164 8.563 3.442 4.814Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 13.164 8.563 3.442 4.814Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 56.800 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 88.000 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 88.000 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -31.200 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -31.200 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.675 26.439 -12.204 -17.069TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.082.967 1.230.974 1.301.034 354.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.082.967 1.230.974 1.301.034 354.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794558BIST