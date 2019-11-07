***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Ekim 2019 tarihli yazısı ile Şirketimizin ''ALX Alternatif Trader '' ibaresini marka adı olarak kullanma talebiyle yapmış olduğumuz başvuru olumlu karşılanmıştır.İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797151BIST