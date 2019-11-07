***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2019 11:44
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Ekim 2019 tarihli yazısı ile Şirketimizin ''ALX Alternatif Trader '' ibaresini marka adı olarak kullanma talebiyle yapmış olduğumuz başvuru olumlu karşılanmıştır.
İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797151
BIST
14:35102.750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.605,99
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:355,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:356,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:35273,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -1,81
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,21
|8.455.655
|% 13,29
|
|KLNMA
|64,35
|95.987.399
|% 12,89
|
|TGSAS
|3,47
|18.685.691
|% 9,46
|
|SMART
|2,84
|46.905.508
|% 8,40
|
|KLMSN
|16,10
|42.179.275
|% -10,56
|
|ODAS
|1,57
|99.089.649
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,80
|13.881.484
|% -8,40
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|THYAO
|12,34
|1.171.039.560
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|340.575.522
|% 2,54
|
|GARAN
|9,68
|270.725.856
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,31
|196.996.624
|% 1,76
|
|ASELS
|18,82
|166.895.947
|% 1,13
|
|THYAO
|12,34
|1.171.039.560
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|340.575.522
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,31
|196.996.624
|% 1,76
|
|YYAPI
|0,46
|33.852.715
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|99.089.649
|% -10,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3581
|7,3950
|% -0,15
|
|Frank
|5,7672
|5,8019
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5261
|1,5338
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-7,65
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|-11,81
|
|Yarım
|874
|896
|-5,72
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|0,82
|
Seans Raporu
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