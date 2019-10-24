***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
24.10.2019 17:19
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/10/2019
Karar Sayısı
28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01 Ocak – 30 Eylül 2019 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
b)
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Emine ALAN Attila PENPECİ Önder ÖZCAN
Müdür/Muh. ve Ops. YKÜ-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794559
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0385
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
18:056,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
18:05278,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,92
|Açılış
|: 278,01
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3711
|7,4081
|% -0,17
|
|Frank
|5,7825
|5,8174
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|7,96
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,94
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,06
|
|B. Petrol
|61,37
|61,37
|0,20
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 475, 69 artarak (% 0.50 ) 96, 467
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GYHOL, GEDIK, BOYP, IHEVA