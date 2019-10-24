***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 3.145.851 2.294.422 1.258.657 912.542Satışların Maliyeti29 -2.097.124 -1.601.265 -834.134 -632.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.048.727 693.157 424.523 280.255BRÜT KAR (ZARAR)1.048.727 693.157 424.523 280.255Genel Yönetim Giderleri30,31 -180.788 -151.495 -58.297 -49.979Pazarlama Giderleri30,31 -404.305 -239.113 -160.740 -92.394Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -1.714 -922 -656 -176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 60.382 151.676 12.339 100.763Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -34.074 -100.208 -6.199 -72.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)488.228 353.095 210.970 165.638Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 53.393 164.113 4.240 103.019Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -859 -3.961 -355 -3.896TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 -2.876 -5.901 2.111 6.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 1.724 2.333 551 981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)539.610 509.679 217.517 271.980Finansman Gelirleri34 90.116 266.933 32.253 117.936Finansman Giderleri34 -310.126 -461.284 -72.632 -248.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)319.600 315.328 177.138 141.359Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri108.559 61.194 -5.794 5.978Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -16.046 -11.069 -6.101 -5.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 124.605 72.263 307 11.771SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)428.159 376.522 171.344 147.337DÖNEM KARI (ZARARI)428.159 376.522 171.344 147.337Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37 428.159 376.522 171.344 147.337Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,57090000 0,50200000 0,22850000 0,19640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI179.197 486.989Dönem Karı (Zararı)28 428.159 376.522Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler463.284 262.711Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 318.401 253.662Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,11,13,27 5.346 7.551Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 66.750 70.606Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,10,32,34 198.672 109.998Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,32,34 36.702 44.552Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7,33 -42.684 -163.657Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -1.724 -2.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -108.559 -61.194Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -9.850 3.505Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,27 230 21İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-506.823 -25.489Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,32,38 -390.648 -355.550Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 -83.127 -51.699Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -16.599Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12 6.337Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -138.866 -70.334Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,34,38 58.490 479.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 8.039Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,27,38 27.493 -11.165Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12,33 0 -11.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7,14,15,27,36 22.058 -3.965Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları384.620 613.744Ödenen Faiz8,32,34,38 -184.548 -111.985Alınan Faiz32,34,38 3.723 1.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,25,28,36 -2.578 -5.620Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -22.020 -10.430YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-588.282 -606.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,18,20 17.751 1.296Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,11,18,20 -708.291 -513.759Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 63.909 -119.863Alınan Temettüler16,27,33 5.216 1.044Alınan Faiz6,7,34 33.207 24.819Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10,11,27 -74 -199FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.303.061 -137.335Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 3.849.021 3.381.063Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.413.423 -3.450.515Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -7.679 0Ödenen Temettüler28 -124.858 -67.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)893.976 -257.008Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi62.101 93.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)956.077 -163.712DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 153.581 567.689DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.109.658 403.977Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.109.117 153.458Finansal Yatırımlar7 49.808 21.619Ticari Alacaklar10,38 1.164.131 776.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 27.101 16.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.137.030 760.042Diğer Alacaklar11,38 133.290 50.349İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 123.235 39.985İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.055 10.364Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 16.599 0Türev Araçlar12 15.991 0Stoklar13 555.256 419.254Peşin Ödenmiş Giderler14 57.674 43.548Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 5.729 6.758Diğer Dönen Varlıklar27 16.917 14.443ARA TOPLAM3.124.512 1.485.886TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.124.512 1.485.886DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 330.887 327.801Diğer Alacaklar11 544 500Türev Araçlar12 71.799 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 15.438 18.932Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 77.911 77.911Maddi Duran Varlıklar18 3.296.853 2.736.694Kullanım Hakkı Varlıkları19 20.340 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 7.827 5.325Şerefiye21 4.678 4.032Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.149 1.293Peşin Ödenmiş Giderler14 31.587 93.407Ertelenmiş Vergi Varlığı36 389.513 255.326TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.242.699 3.515.896TOPLAM VARLIKLAR7.367.211 5.001.782KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.336.784 575.842Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 836.287 242.951Ticari Borçlar10,38 524.677 463.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 133.035 97.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 391.642 365.875Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 8.531 2.788Diğer Borçlar11,38 55.899 33.635İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 36.043 18.599İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 19.856 15.036Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 8.039 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.047 9.562Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 45Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 102.256 44.110Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 45.558 13.419ARA TOPLAM2.927.078 1.385.605TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.927.078 1.385.605UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.635.128 1.239.811Türev Araçlar12 45.032 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 69.250 63.224Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.297 3.680TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.753.707 1.306.715TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.680.785 2.692.320ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 2.686.426 2.309.462Ödenmiş Sermaye750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları1 1Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)690.783 650.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)690.783 650.061Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)692.393 651.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.610 -1.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-193.117 -223.144Yabancı Para Çevrim Farkları-214.427 -223.144Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21.310 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler189.125 168.227Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları821.475 513.574Net Dönem Karı veya Zararı428.159 450.743TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.686.426 2.309.462TOPLAM KAYNAKLAR7.367.211 5.001.782Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 1 493.963 -102.406 157.348 416.144 181.317 1.896.367 1.896.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.879 170.438 -181.317 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 108.446 -146.246 376.522 338.722 338.722Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-67.883 -67.883 -67.883Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler750.000 1 602.409 -248.652 168.227 518.699 376.522 2.167.206 2.167.206Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 1 650.061 -223.144 168.227 513.574 450.743 2.309.462 2.309.462Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.157 -2.157 -2.157Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305Transferler-5.071 20.898 434.916 -450.743 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.722 35.098 428.159 503.979 503.979Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-124.858 -124.858 -124.858Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -193.117 189.125 0 0 0 821.475 428.159 0 2.686.426 2.686.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 428.159 376.522 171.344 147.337DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 40.722 108.446 -10.342 71.883Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)50.713 129.325 -12.524 86.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.991 -20.879 2.182 -14.787Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 35.098 -146.246 22.177 -79.541Yabancı Para Çevrim Farkları13.788 -146.391 958 -79.541Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.320 181 27.203 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.010 -36 -5.984 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.820 -37.800 11.835 -7.658TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)503.979 338.722 183.179 139.679Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37 503.979 338.722 183.179 139.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794592BIST