***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grubu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Yönetim Kurulu BaşkanıKADİR BALLI Üretim Başkan Yardımcısı Yönetici Anadolu Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrika MüdürüBURAK ATALAY Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı YöneticiİBRAHİM HAKAN ÇOPUR Tedarik Zinciri ve Entegrasyon Direktörü Yönetici Rusya Operasyonları Tedarik Zinciri DirektörüSİBEL KOÇ KARACAOĞLU Mali İşler Direktörü Yönetici Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü JSC Mina Yönetim Kurulu ÜyesiOYA SAÇAR Kalite Direktörü Yönetici Kalite MüdürüOSMAN FARUK KAPU İnsan Kaynakları Direktörü YöneticiSELİM KALKAN Stratejik Planlama Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812635BIST