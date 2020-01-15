***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.01.2020 08:50
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grubu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı
KADİR BALLI Üretim Başkan Yardımcısı Yönetici Anadolu Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrika Müdürü
BURAK ATALAY Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Yönetici
İBRAHİM HAKAN ÇOPUR Tedarik Zinciri ve Entegrasyon Direktörü Yönetici Rusya Operasyonları Tedarik Zinciri Direktörü
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU Mali İşler Direktörü Yönetici Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi
OYA SAÇAR Kalite Direktörü Yönetici Kalite Müdürü
OSMAN FARUK KAPU İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici
SELİM KALKAN Stratejik Planlama Direktörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812635
BIST
10:40121.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 94,93
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.973
10:405,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8935
En Düşük
5,8763
10:406,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5627
En Düşük
6,5414
10:40293,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,64
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,93
|21.548.438
|% 17,31
|
|DAGHL
|4,15
|4.822.654
|% 14,64
|
|BURVA
|17,30
|300.929
|% 11,61
|
|GEREL
|3,71
|94.466.940
|% 10,42
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
|
|SNGYO
|1,30
|932.900
|% -12,16
|
|GLBMD
|2,02
|449.233
|% -9,01
|
|VKING
|2,85
|219.347
|% -4,36
|
|KSTUR
|23,00
|6.854
|% -4,17
|
|IHGZT
|4,78
|14.610
|% -4,02
|
|THYAO
|14,76
|253.020.890
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|216.240.896
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,33
|193.510.663
|% 5,43
|
|SISE
|5,47
|185.302.562
|% 1,11
|
|HALKB
|6,84
|168.854.549
|% 1,48
|
|GUSGR
|2,33
|193.510.663
|% 5,43
|
|KRDMD
|3,11
|216.240.896
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,57
|55.025.774
|% 0,00
|
|SISE
|5,47
|185.302.562
|% 1,11
|
|PETKM
|4,13
|118.038.453
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6501
|7,6885
|% 0,20
|
|Frank
|6,0612
|6,0977
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5647
|1,5726
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|4,39
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|-0,13
|