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***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.01.2020 08:50
GÜNCEL HABERLER



***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grubu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı
KADİR BALLI Üretim Başkan Yardımcısı Yönetici Anadolu Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrika Müdürü
BURAK ATALAY Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Yönetici
İBRAHİM HAKAN ÇOPUR Tedarik Zinciri ve Entegrasyon Direktörü Yönetici Rusya Operasyonları Tedarik Zinciri Direktörü
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU Mali İşler Direktörü Yönetici Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi
OYA SAÇAR Kalite Direktörü Yönetici Kalite Müdürü
OSMAN FARUK KAPU İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici
SELİM KALKAN Stratejik Planlama Direktörü Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812635


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,93 21.548.438 % 17,31  
DAGHL 4,15 4.822.654 % 14,64  
BURVA 17,30 300.929 % 11,61  
GEREL 3,71 94.466.940 % 10,42  
ORMA 3,31 10.850 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6501 7,6885 % 0,20  
Frank 6,0612 6,0977 % 0,09  
Riyal 1,5647 1,5726 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.551 1.552 4,39  
Altın Gr. 294 294 1,10  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 0,03  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 64,36 64,36 -0,13  
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