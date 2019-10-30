***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:14
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 273.260.726 167.590.760 4.142.450 125.669.228
Satışların Maliyeti
30 -264.797.483 -165.740.985 -547.962 -124.652.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.463.243 1.849.775 3.594.488 1.017.140
BRÜT KAR (ZARAR)
8.463.243 1.849.775 3.594.488 1.017.140
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.526.088 -5.531.544 -2.701.157 -2.153.434
Pazarlama Giderleri
31 -708.951 -529.653 -164.144 -221.806
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 98.666 21.413 80.822 7.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -364.926 -2.006 0 -1.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.056 -4.192.015 810.009 -1.352.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 15.257.041 21.888.550 4.298.838 12.233.128
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -11.436.559 -13.848.214 -3.702.300 -8.182.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.782.426 3.848.321 1.406.547 2.698.418
Finansman Giderleri
35 -1.429.361 -443.961 -683.300 -419.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.353.065 3.404.360 723.247 2.278.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -576.440 -840.848 -170.786 -573.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -580.160 -896.926 -161.058 -687.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.720 56.078 -9.728 114.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.727.850 -6.596.229
Dönem Karı (Zararı)
1.776.625 2.563.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31 1.213.521 1.408.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 573.754 570.420
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 63.327 -3.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 63.327 -3.084
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 576.440 840.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.11 -7.717.996 -10.567.925
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 5.360.861 -248.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.774.536 -12.021.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -21.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -21.752.614 -12.021.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
213.958 -2.842.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 213.958 -2.842.671
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 465.579 -386.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -58.835 -169.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.474.354 4.468.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 15.508 104.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 5.458.846 4.363.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 36.149 20.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.506.427 139.057
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.513.904 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -7.477 139.057
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 58.047 472.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.727.850 -6.596.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-496.935 -328.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-496.935 -328.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -496.935 -328.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.089.859 236.473
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 12.858.452 238.183
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 12.858.452 238.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -335.939 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -335.939 0
Ödenen Temettüler
29 -2.432.654 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 -1.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.865.074 -6.688.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.865.074 -6.688.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.501.418 11.612.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 8.366.492 4.924.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 8.366.492 3.505.469
Finansal Yatırımlar
8 8.935 5.369.796
Ticari Alacaklar
11 60.620.218 38.845.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.922 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 60.598.296 38.845.683
Diğer Alacaklar
6.12 2.767.479 3.388.736
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.767.479 3.388.736
Türev Araçlar
13 11.185 476.764
Peşin Ödenmiş Giderler
6.15 126.876 68.042
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.897 5.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 121.979 62.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 30.115
ARA TOPLAM
71.901.185 51.684.605
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.901.185 51.684.605
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
12 43.830 34.009
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 43.830 34.009
Maddi Duran Varlıklar
19 1.540.483 1.593.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 293.419 318.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.394.986 3.462.984
TOPLAM VARLIKLAR
75.296.171 55.147.589
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 16.862.371 4.010.115
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 493.237 487.041
Ticari Borçlar
11 17.322.093 11.847.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 15.819 311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 17.306.274 11.847.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 104.835 68.686
Diğer Borçlar
12 2.732.419 225.994
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.513.904 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 218.515 225.994
Türev Araçlar
13 4.640.938 4.582.891
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 147.516 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.25 378.284 351.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 78.284 51.337
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 300.000 300.000
ARA TOPLAM
42.681.693 21.573.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.681.693 21.573.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 276.462 612.401
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.25 76.300 35.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 76.300 35.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
28 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 196.538 201.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
549.300 848.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.230.993 22.422.750
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 32.065.178 32.724.839
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -64.727 -61.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -64.727 -61.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -64.727 -61.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 438.593 438.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 1.131.809 675.789
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.776.625 2.888.674
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.065.178 32.724.839
TOPLAM KAYNAKLAR
75.296.171 55.147.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -47.792 333.302 2.006.164 -444.546 29.347.128 29.347.128
Transferler
29 -444.546 444.546 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -10.049 2.563.512 2.553.463 2.553.463
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.710 -1.710
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -57.841 333.302 1.559.908 2.563.512 31.898.881 31.898.881
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -61.095 1.282.878 438.593 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839
Transferler
29 2.888.674 -2.888.674 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.632 1.776.625 1.772.993 1.772.993
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-2.432.654 -2.432.654 -2.432.654
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -64.727 1.282.878 438.593 1.131.809 1.776.625 32.065.178 32.065.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.632 -10.049 -6.648 -7.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 -4.656 -14.415 -8.522 -9.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21-23 1.024 4.366 1.874 2.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 1.024 4.366 1.874 2.024
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.632 -10.049 -6.648 -7.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.772.993 2.553.463 545.813 1.698.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.772.993 2.553.463 545.813 1.698.309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795478
BIST