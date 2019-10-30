***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 273.260.726 167.590.760 4.142.450 125.669.228Satışların Maliyeti30 -264.797.483 -165.740.985 -547.962 -124.652.088TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.463.243 1.849.775 3.594.488 1.017.140BRÜT KAR (ZARAR)8.463.243 1.849.775 3.594.488 1.017.140Genel Yönetim Giderleri31 -7.526.088 -5.531.544 -2.701.157 -2.153.434Pazarlama Giderleri31 -708.951 -529.653 -164.144 -221.806Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 98.666 21.413 80.822 7.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -364.926 -2.006 0 -1.917ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-38.056 -4.192.015 810.009 -1.352.491Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 15.257.041 21.888.550 4.298.838 12.233.128Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -11.436.559 -13.848.214 -3.702.300 -8.182.219FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.782.426 3.848.321 1.406.547 2.698.418Finansman Giderleri35 -1.429.361 -443.961 -683.300 -419.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.353.065 3.404.360 723.247 2.278.950Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -576.440 -840.848 -170.786 -573.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -580.160 -896.926 -161.058 -687.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.720 56.078 -9.728 114.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485DÖNEM KARI (ZARARI)1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.727.850 -6.596.229Dönem Karı (Zararı)1.776.625 2.563.512Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31 1.213.521 1.408.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 573.754 570.420Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 63.327 -3.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 63.327 -3.084Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 576.440 840.848Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.11 -7.717.996 -10.567.925Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 5.360.861 -248.854Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -21.774.536 -12.021.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -21.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -21.752.614 -12.021.214Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler213.958 -2.842.671İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 213.958 -2.842.671Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 465.579 -386.062Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -58.835 -169.799Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 5.474.354 4.468.494İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 15.508 104.565İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 5.458.846 4.363.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 36.149 20.399Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 2.506.427 139.057İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.513.904 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -7.477 139.057Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 58.047 472.725Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.727.850 -6.596.229YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-496.935 -328.411Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-496.935 -328.411Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -496.935 -328.411FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.089.859 236.473Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 12.858.452 238.183Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 12.858.452 238.183Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -335.939 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -335.939 0Ödenen Temettüler29 -2.432.654 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 -1.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.865.074 -6.688.167NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.865.074 -6.688.167DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.501.418 11.612.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 8.366.492 4.924.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 8.366.492 3.505.469Finansal Yatırımlar8 8.935 5.369.796Ticari Alacaklar11 60.620.218 38.845.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.922 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 60.598.296 38.845.683Diğer Alacaklar6.12 2.767.479 3.388.736İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 2.767.479 3.388.736Türev Araçlar13 11.185 476.764Peşin Ödenmiş Giderler6.15 126.876 68.042İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.897 5.319İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 121.979 62.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 30.115ARA TOPLAM71.901.185 51.684.605TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.901.185 51.684.605DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.517.254 1.517.254Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar12 43.830 34.009İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 43.830 34.009Maddi Duran Varlıklar19 1.540.483 1.593.073Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 293.419 318.648TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.394.986 3.462.984TOPLAM VARLIKLAR75.296.171 55.147.589KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 16.862.371 4.010.115Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 493.237 487.041Ticari Borçlar11 17.322.093 11.847.739İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 15.819 311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 17.306.274 11.847.428Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 104.835 68.686Diğer Borçlar12 2.732.419 225.994İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.513.904 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 218.515 225.994Türev Araçlar13 4.640.938 4.582.891Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 147.516 0Kısa Vadeli Karşılıklar21.25 378.284 351.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 78.284 51.337Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 300.000 300.000ARA TOPLAM42.681.693 21.573.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.681.693 21.573.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 276.462 612.401Ticari BorçlarDiğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar21.25 76.300 35.264Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 76.300 35.264Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar28 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 196.538 201.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER549.300 848.947TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.230.993 22.422.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 32.065.178 32.724.839Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -64.727 -61.095Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -64.727 -61.095Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -64.727 -61.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 438.593 438.593Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 1.131.809 675.789Net Dönem Karı veya Zararı29 1.776.625 2.888.674TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.065.178 32.724.839TOPLAM KAYNAKLAR75.296.171 55.147.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -47.792 333.302 2.006.164 -444.546 29.347.128 29.347.128Transferler29 -444.546 444.546 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -10.049 2.563.512 2.553.463 2.553.463Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.710 -1.710Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -57.841 333.302 1.559.908 2.563.512 31.898.881 31.898.881Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 27.500.000 -61.095 1.282.878 438.593 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839Transferler29 2.888.674 -2.888.674 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -3.632 1.776.625 1.772.993 1.772.993Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıKar Payları-2.432.654 -2.432.654 -2.432.654Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -64.727 1.282.878 438.593 1.131.809 1.776.625 32.065.178 32.065.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 1.776.625 2.563.512 552.461 1.705.485DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.632 -10.049 -6.648 -7.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21-29 -4.656 -14.415 -8.522 -9.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21-23 1.024 4.366 1.874 2.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21-23 1.024 4.366 1.874 2.024Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.632 -10.049 -6.648 -7.176TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.772.993 2.553.463 545.813 1.698.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.772.993 2.553.463 545.813 1.698.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795478BIST