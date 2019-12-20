***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.12.2019 18:28
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ANEL YAPI GAYRİMENKUL A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul alım satımı, kiraya verilmesi,inşaat işleri ile iştigal etmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
44.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.200.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
3,2045 TL
Toplam Tutar
7.049.900
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
52,5
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
52,5
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,573
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,875
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Rıdvan Çelikel: Hakim Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Avniye Mukaddes Çelikel: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu: Yönetim Kurulu Üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07 Mart 2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3,2045 TL/ADET
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 20.12.2019 tarihli karara istinaden
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. hissedarlarından Rıdvan ÇELİKEL' e ait 120.000 Adet A Grubu , 320.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 440.000 adet, Avniye Mukaddes ÇELİKEL' e ait 120.000 adet A Grubu, 100.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 220.000 adet, Mahir Kerem ÇELİKEL' e ait B Grubu 770.000 adet hissenin ve Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU' na ait B Gurubu 770.000 adet olmak üzere toplamda A Grubu 240.000, B Grubu 1.960.000 adet olmak üzere toplamda 2.200.000 adet hissenin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmış değerleme neticesi bulunan değer dikkate alınarak beheri 3,2045 TL/Adet ile toplam 7.049.900 TL bedelle satın alınmasına, alım bedelinin nakden ödenmesine,
- Yapılan pay alım işlemlerinin toplam tutarının
1- Şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının %0,57 (7.049.900/1.230.808.077)
2- İş bu yönetim kurulu kararı tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (110.000.000 * 2,03 = 223.300.000) oranının %3,16 (7.049.900/223.300.000)
3- Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı: Kiralama, devir ya da ayni hak tesisi işlemi olmadığı için hesaplama yapılmamıştır.
olması nedeniyle SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca önemli nitelikte işlem olmadığı ve yatırımcılarımız bakımından ayrılma hakkı doğurmadığına
Hisse alım bedelinin hisse devri ile birlikte nakden ve defaten yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804668
BIST