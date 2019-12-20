***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıANEL YAPI GAYRİMENKUL A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul alım satımı, kiraya verilmesi,inşaat işleri ile iştigal etmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi44.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.12.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.200.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı3,2045 TLToplam Tutar7.049.900Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)52,5Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)52,5Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,573İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,875Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıRıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel TombuloğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiRıdvan Çelikel: Hakim Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Avniye Mukaddes Çelikel: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu: Yönetim Kurulu ÜyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası07 Mart 2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3,2045 TL/ADETİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 20.12.2019 tarihli karara istinadenAnel Yapı Gayrimenkul A.Ş. hissedarlarından Rıdvan ÇELİKEL' e ait 120.000 Adet A Grubu , 320.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 440.000 adet, Avniye Mukaddes ÇELİKEL' e ait 120.000 adet A Grubu, 100.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 220.000 adet, Mahir Kerem ÇELİKEL' e ait B Grubu 770.000 adet hissenin ve Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU' na ait B Gurubu 770.000 adet olmak üzere toplamda A Grubu 240.000, B Grubu 1.960.000 adet olmak üzere toplamda 2.200.000 adet hissenin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmış değerleme neticesi bulunan değer dikkate alınarak beheri 3,2045 TL/Adet ile toplam 7.049.900 TL bedelle satın alınmasına, alım bedelinin nakden ödenmesine,- Yapılan pay alım işlemlerinin toplam tutarının1- Şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının %0,57 (7.049.900/1.230.808.077)2- İş bu yönetim kurulu kararı tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (110.000.000 * 2,03 = 223.300.000) oranının %3,16 (7.049.900/223.300.000)3- Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı: Kiralama, devir ya da ayni hak tesisi işlemi olmadığı için hesaplama yapılmamıştır.olması nedeniyle SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca önemli nitelikte işlem olmadığı ve yatırımcılarımız bakımından ayrılma hakkı doğurmadığınaHisse alım bedelinin hisse devri ile birlikte nakden ve defaten yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804668BIST