***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.12.2019 16:46
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, mahallerinde montajını yapmak, yaptırmak ve ticaretini yapmak amacı ile kurulmuştur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.532.060,375 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,26 TL
Toplam Tutar
6.970.396,073
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
11,06
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
87,49
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
94,38
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,566
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,865
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Evet (Yes)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Evet (Yes)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Rıdvan Çelikel: Hakim Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Avniye Mukaddes Çelikel: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu: Yönetim Kurulu Üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07 Mart 2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1,26 TL/ADET
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
20.12.2019 tarihinde yapılan KAP duyurusu paylaşılan hisse alımı işlemi tamamlanmıştır.
Anel Telekom hissedarlarından Rıdvan Çelikel' den sahibi olduğu 4.654.363,339 TL nominal değerli 4.654.363,339 adet A grubu ve 20.233,454 TL nominal değerli 20.233,454 adet B grubu hisseyi, Avniye Mukaddes Çelikel' den sahibi olduğu 559.999,965 TL nominal değerli 559.999,965 adet A grubu hisseyi, Mahir Kerem Çelikel'den sahibi olduğu 221.999,985 TL nominal değerli 221.999,985 adet A grubu ve 75.363,632 TL nominal değerli 75.363,632 adet B grubu hisseyi ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' na ait 100 TL nominal değerli ve 100 Adet B Grubu hisseyi, her nevi takyidattan ari olarak ve haiz olduğu tüm haklar ile birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. değerleme raporunda belirtilen beher hisse başına 1,26 TL ödenmesi suretiyle toplam 5.436.363,289 adet A grubu ve toplam 95.697,086 Adet B Grubu hissenin toplam 6.970.396,073 TL bedel ile satın alınmıştır.
Hisse alımı sonucunda ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.
Anel Telekom
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı
Pay
Grubu
Sermaye Tutarı
(Adet)
Sermaye Oranı
(%)
Oy Hakkı
(Adet)
Oy Oranı
(%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
A 6.799.999,56
87,49 67.999.995,65
94,38
B 36.946.866,94
36.946.866,94
Yatırımcıları Koruma Fonu
A 0,43 0,00 4,34 0,00
Diğer
B 6.253.133,07
12,51
6.253.133,07
12,51
Toplam
A+B
50.000.000,00
100,00
111.200.000,00
100,00
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805596
BIST