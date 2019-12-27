***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAnel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, mahallerinde montajını yapmak, yaptırmak ve ticaretini yapmak amacı ile kurulmuştur.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.12.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.532.060,375 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,26 TLToplam Tutar6.970.396,073Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)11,06Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)87,49Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)94,38Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,566İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,865Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıEvet (Yes)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıEvet (Yes)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıRıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel TombuloğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiRıdvan Çelikel: Hakim Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Avniye Mukaddes Çelikel: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu: Yönetim Kurulu ÜyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası07 Mart 2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1,26 TL/ADETİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar20.12.2019 tarihinde yapılan KAP duyurusu paylaşılan hisse alımı işlemi tamamlanmıştır.Anel Telekom hissedarlarından Rıdvan Çelikel' den sahibi olduğu 4.654.363,339 TL nominal değerli 4.654.363,339 adet A grubu ve 20.233,454 TL nominal değerli 20.233,454 adet B grubu hisseyi, Avniye Mukaddes Çelikel' den sahibi olduğu 559.999,965 TL nominal değerli 559.999,965 adet A grubu hisseyi, Mahir Kerem Çelikel'den sahibi olduğu 221.999,985 TL nominal değerli 221.999,985 adet A grubu ve 75.363,632 TL nominal değerli 75.363,632 adet B grubu hisseyi ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' na ait 100 TL nominal değerli ve 100 Adet B Grubu hisseyi, her nevi takyidattan ari olarak ve haiz olduğu tüm haklar ile birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. değerleme raporunda belirtilen beher hisse başına 1,26 TL ödenmesi suretiyle toplam 5.436.363,289 adet A grubu ve toplam 95.697,086 Adet B Grubu hissenin toplam 6.970.396,073 TL bedel ile satın alınmıştır.Hisse alımı sonucunda ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.Anel TelekomAdı Soyadı/ Ticaret UnvanıPayGrubuSermaye Tutarı(Adet)Sermaye Oranı(%)Oy Hakkı(Adet)Oy Oranı(%)Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.A 6.799.999,5687,49 67.999.995,6594,38B 36.946.866,9436.946.866,94Yatırımcıları Koruma FonuA 0,43 0,00 4,34 0,00DiğerB 6.253.133,0712,516.253.133,0712,51ToplamA+B50.000.000,00100,00111.200.000,00100,00Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805596BIST