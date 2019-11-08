***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4,19 805.527.092 1.024.939.031 278.953.764 420.755.480Satışların Maliyeti4,19 -778.384.659 -960.529.321 -260.934.043 -392.549.459TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.142.433 64.409.710 18.019.721 28.206.021BRÜT KAR (ZARAR)27.142.433 64.409.710 18.019.721 28.206.021Genel Yönetim Giderleri4 -25.292.811 -26.575.862 -9.816.349 -10.253.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 32.002.834 31.158.536 -4.071.551 14.862.770Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -22.088.506 -19.960.196 -230.090 -9.869.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.763.950 49.032.188 3.901.731 22.945.919Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 1.829.773 48.495 222.011 12.140Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4 41.608 -44.898 37.755 -29.541TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri981.684 1.310.381 -71.925 -47.751Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 5.496.781 -20.405.997 7.117.183 -14.976.073FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.113.796 29.940.169 11.206.755 7.904.694Finansman Gelirleri4,20 8.574.694 102.013.903 1.956.029 70.062.492Finansman Giderleri4,20 -24.921.785 -82.133.908 -9.099.612 -58.454.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.766.705 49.820.164 4.063.172 19.512.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.381.578 -1.741.722 -2.355.755 1.260.506Dönem Vergi (Gideri) Geliri4 -1.959.626 -3.034.629 -1.959.626 -2.594.660Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4 578.048 1.292.907 -396.129 3.855.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.385.127 48.078.442 1.707.417 20.772.955DÖNEM KARI (ZARARI)2.385.127 48.078.442 1.707.417 20.772.955Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -825.764 -658.882 -252.092 -339.774Ana Ortaklık Payları21 3.210.891 48.737.324 1.959.509 21.112.729Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.564.265 11.457.960Dönem Karı (Zararı)2.385.127 48.078.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.385.127 48.078.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.097.011 14.628.893Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.466.152 5.852.241Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.363.801 6.881.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 21.092.704 6.612.244Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -739.563 1.596.682Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-981.684 -1.327.497Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-7.656 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.347.091 -19.879.995Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -8.574.694 -102.013.903Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 24.921.785 82.133.908Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.496.781 19.988.664İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 5.496.781 19.988.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.381.578 1.741.722Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler41.608 44.832Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler41.608 44.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.392.368 -47.564.564Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler110.593.355 -93.448.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8,22 -2.430.672 -222.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 113.024.027 -93.225.862Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.829.193 -3.257.805İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22 -2.082.050 5.188.397İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.911.243 -8.446.202Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-209.833.811 -201.239.097Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -209.833.811 -201.239.097Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 47.324.219 -20.076.388Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 3.940.040 -15.572.250Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.842.003 80.374.802İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,22 -2.554.821 3.351.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -39.287.182 77.023.034Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 6.458.981 26.430.992Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-5.504.001 -35.921.985Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 -5.504.001 -35.921.985Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler372.842 1.111.338İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 -812.844 1.948.159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.185.686 -836.821Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 28.004.770 65.999.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.264.047 148.035.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.784.713 -3.184.580Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.048.760 151.219.808Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.089.770 15.142.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -34.599.948 -876.271Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.054.087 -2.808.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.720.181 -4.248.802İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-32.517.290 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri958.302 15.611Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri957.794 15.611Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri508 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.161.193 -4.264.413Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.099.446 -4.199.400Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.747 -65.013FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.031.647 4.635.897Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri125.826.873 12.750.000Kredilerden Nakit Girişleri7 125.826.873 12.750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.980.261 -24.738.700Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.980.261 -24.738.700Ödenen Faiz-21.449.836 -90.406.365Alınan Faiz4.634.871 107.030.962YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.747.201 11.845.055Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi650.901 1.376.526NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.398.102 13.221.581DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 47.420.822 56.097.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 81.818.924 69.319.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 81.818.924 47.420.822Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar252.958.295 363.551.650İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.499.024 68.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 250.459.271 363.483.298Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar18.608.557 24.437.750İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 5.595.572 3.513.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.012.985 20.924.228Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar503.615.352 293.781.541Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 503.615.352 293.781.541Türev AraçlarStoklar9 108.556.208 155.880.427Peşin Ödenmiş Giderler33.188.904 36.538.954İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 33.188.904 36.538.954Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar335.226 2.280.559Diğer Dönen Varlıklar14.228.189 8.357.801İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.228.189 8.357.801ARA TOPLAM1.013.309.655 932.249.504TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.013.309.655 932.249.504DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar6.247 6.247İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.247 6.247Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 121.773.472 83.611.043Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 10.828.435 10.828.435Maddi Duran Varlıklar14 50.467.798 52.938.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 204.288 230.076Peşin Ödenmiş Giderler382.168 972.158İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 382.168 972.158Ertelenmiş Vergi Varlığı32.094.494 31.363.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar1.741.520 546.636Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR217.498.422 180.496.692TOPLAM VARLIKLAR1.230.808.077 1.112.746.196KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar190.108.783 69.789.023İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 190.108.783 69.789.023Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.643.498 3.576.435İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.643.498 3.576.435Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar188.544.740 230.386.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 306.142 2.860.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 188.238.598 227.525.780Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 13.620.542 7.161.561Diğer Borçlar7.529.181 7.053.373İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 0 812.844İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.529.181 6.240.529Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13.740.416 19.244.417Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 13.740.416 19.244.417Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)251.875.740 223.870.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)251.875.740 223.870.970Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.059.847 3.718.861Kısa Vadeli Karşılıklar13.158.878 16.704.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.672.880 12.479.388Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.485.998 4.225.561Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM684.281.625 581.506.332TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER684.281.625 581.506.332UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.024.062 27.200.384İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 25.024.062 27.200.384Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar0 102.966İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 102.966Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar19.671.219 27.566.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 19.671.219 27.566.532Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.695.281 54.869.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER728.976.906 636.376.214ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar504.862.071 478.575.118Ödenmiş Sermaye18 110.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.384.433 1.384.433Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -48.314.150 -48.314.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.867.443 -1.524.368Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.867.443 -1.524.368Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 -348.487 -348.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.518.956 -1.175.881Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)197.437.929 174.018.792Yabancı Para Çevrim Farkları18 197.437.929 174.018.792Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.833.158 12.833.158Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış KazancıYasal Yedekler18 12.833.158 12.833.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 230.177.253 213.225.173Net Dönem Karı veya Zararı21 3.210.891 16.952.080Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -3.030.900 -2.205.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR501.831.171 476.369.982TOPLAM KAYNAKLAR1.230.808.077 1.112.746.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.740.534 -1.740.534 -76 -1.740.610Transferler70.036.425 -70.036.425Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-280.549 149.104.861 48.737.324 197.561.636 -658.882 196.902.754Dönem Sonu Bakiyeler18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.243.922 239.286.602 11.982.429 228.083.111 48.737.324 589.567.340 -3.100.812 586.466.528Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.175.881 174.018.792 12.833.158 213.225.173 16.952.080 478.575.118 -2.205.136 476.369.982Transferler16.952.080 -16.952.080Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-343.075 23.419.137 3.210.891 26.286.953 -825.764 25.461.189Dönem Sonu Bakiyeler18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.518.956 197.437.929 12.833.158 230.177.253 3.210.891 504.862.071 -3.030.900 501.831.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.385.127 48.078.442 1.707.417 20.772.955DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-343.075 -280.549 6.300 -178.467Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-428.844 -350.686 7.875 -223.083Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.769 70.137 -1.575 44.616Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri85.769 70.137 -1.575 44.616Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.419.137 149.104.861 -5.203.312 98.041.100Yabancı Para Çevrim Farkları23.419.137 149.104.861 -5.203.312 98.041.100Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23.419.137 149.104.861 -5.203.312 98.041.100DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.076.062 148.824.312 -5.197.012 97.862.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.461.189 196.902.754 -3.489.595 118.635.588Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-825.764 -658.882 -252.092 -339.774Ana Ortaklık Payları26.286.953 197.561.636 -3.237.503 118.975.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797692BIST