***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.08.2017 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Ahmet Fatih EDİBOĞLU, 02.12.2019 tarihi itibariyle sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi rızası ile ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.Şirket yönetim kurulunun 02.12.2019 tarihli ve 2019-36 sayılı kararı çerçevesinde, istifanın kabulüne ve iş bu kararın tescil ve ilanına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801213BIST