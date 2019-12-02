***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 12:29
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.08.2017 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Ahmet Fatih EDİBOĞLU, 02.12.2019 tarihi itibariyle sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi rızası ile ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.
Şirket yönetim kurulunun 02.12.2019 tarihli ve 2019-36 sayılı kararı çerçevesinde, istifanın kabulüne ve iş bu kararın tescil ve ilanına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801213
BIST
12:47107.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 379,87
|Açılış
|: 107.254
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274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.021.110
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,40
|153.870.418
|% 18,52
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,80
|68.921.323
|% 14,46
|
|ALCAR
|54,90
|11.709.488
|% 12,73
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,04
|16.766.747
|% -5,12
|
|AYCES
|8,32
|2.100.071
|% -3,26
|
|VAKFN
|2,16
|25.813.621
|% -2,70
|
|THYAO
|13,66
|492.242.751
|% 0,37
|
|GARAN
|10,06
|194.689.251
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.517.172
|% -0,84
|
|ASELS
|18,92
|167.270.413
|% 0,58
|
|YKSLN
|6,40
|153.870.418
|% 18,52
|
|KRDMD
|2,37
|179.517.172
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|56.632.958
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|59.938.809
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,89
|115.575.053
|% 0,35
|
|KARSN
|1,41
|52.225.792
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4660
|7,5034
|% 0,30
|
|Frank
|5,7850
|5,8199
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5269
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-2,23
|
|Altın Gr.
|272
|273
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|1,47
|
|Yarım
|869
|892
|0,71
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
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|B. Petrol
|61,57
|61,57
|0,75
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