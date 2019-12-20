***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20/12/2019 tarihli 2019/40 nolu Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden yapılacak Anel Telekom ve Anel Yapı hissedarlarından Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' na ait hisselerin alınması kapsamındaki işlemler toplamı, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme neticesinde1- Şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının %1,14 (14.020.296,073/1.230.808.077)2- İş bu yönetim kurulu kararı tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (110.000.000 * 2,03 = 223.300.000) oranının %6,28 (14.020.296,073/223.300.000)3- Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı: Kiralama, devir ya da ayni hak tesisi işlemi olmadığı için hesaplama yapılmamıştır.olması nedeniyle SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca önemli nitelikte işlem olmadığı ve yatırımcılarımız bakımından ayrılma hakkı doğurmadığına karar verilmiştir.Alınan karara bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olumlu yönde oy kullanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804670BIST