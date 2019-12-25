***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 25.12.2019 tarihli karara istinadenRusyada faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusyada teklif verilecek olası projelere ise yine Rusyada kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubemiz üzerinden teklif verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805175BIST