***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2019 12:33
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Anel Holding A.Ş. Rıdvan Çelikel Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 44,35 A-B Bağımsız Üye Değil
Avniye Mukaddes Çelikel Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 5,16 B Bağımsız Üye Değil
MAHİR KEREM ÇELİKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 1.93 B Bağımsız Üye Değil
Merve Şirin Çelikel Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0,95 B Bağımsız Üye Değil
Ahmet Bülent Batukan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği B Bağımsız Üye Değil
Ahmet Münir Ekonomi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T.A.Ş.. Eczacıbaşı Holding A.Ş.. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.. Türk Telekom A.Ş.. PharmaVision Holding A.Ş. Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık B Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MAHİR KEREM ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET MÜNİR EKONOMİ Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T. A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.
MUSTAFA PARAPAN Genel Müdür Yardımcısı (Asya ve Avrupa Bölgeleri) Elektrik Mühendisi Proje Koordinatörü
TOLGA TUTUM Genel Müdür Yardımcısı (Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri) Elektrik Mühendisi Proje Koordinatörü
CEM ÖZŞEN Mali İşler ve Finans Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler ve Finans Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801214
BIST