***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAnel Holding A.Ş. Rıdvan Çelikel Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 44,35 A-B Bağımsız Üye DeğilAvniye Mukaddes Çelikel Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 5,16 B Bağımsız Üye DeğilMAHİR KEREM ÇELİKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 1.93 B Bağımsız Üye DeğilMerve Şirin Çelikel Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0,95 B Bağımsız Üye DeğilAhmet Bülent Batukan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği B Bağımsız Üye DeğilAhmet Münir Ekonomi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T.A.Ş.. Eczacıbaşı Holding A.Ş.. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.. Türk Telekom A.Ş.. PharmaVision Holding A.Ş. Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık B Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması KomitesiOĞUZ TEZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi - B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802619 Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu BaşkanlığıAVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan YardımcılığıMAHİR KEREM ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiMERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiAHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiAHMET MÜNİR EKONOMİ Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T. A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -MUSTAFA PARAPAN Genel Müdür Yardımcısı (Asya ve Avrupa Bölgeleri) Elektrik Mühendisi Proje KoordinatörüTOLGA TUTUM Genel Müdür Yardımcısı (Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri) Elektrik Mühendisi Proje KoordinatörüCEM ÖZŞEN Mali İşler ve Finans Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler ve Finans Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802628BIST