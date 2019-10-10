***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2019 16:07
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 122.209,52 % 0,00483 % 0,02878 % 494,18
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 25.036,65 % 0,00099 % 0,0059 % 101,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792168
BIST
17:5598.731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -917,61
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
17:555,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0219
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8456
17:556,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4442
17:55281,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
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|Açılış
|: 281,43
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
281,34