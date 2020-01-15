***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 09:18
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 659.195,4 % 0,01238 % 0,11427 % 885,17
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 28.262,32 % 0,00053 % 0,0049 % 37,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812651
BIST
10:40121.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 17,58
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.973
10:405,8941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8941
En Düşük
5,8763
10:406,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5627
En Düşük
6,5414
10:40293,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,64
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,90
|20.316.963
|% 16,86
|
|DAGHL
|4,14
|4.316.798
|% 14,36
|
|GEREL
|3,72
|93.173.073
|% 10,71
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
|
|BALAT
|3,12
|161.934
|% 9,86
|
|SNGYO
|1,34
|911.577
|% -9,46
|
|GLBMD
|2,06
|367.798
|% -7,21
|
|VKING
|2,85
|219.347
|% -4,36
|
|CRFSA
|5,73
|11.743.139
|% -4,18
|
|KSTUR
|23,00
|6.854
|% -4,17
|
|THYAO
|14,76
|248.027.334
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,12
|204.814.913
|% 0,32
|
|SISE
|5,46
|184.581.301
|% 0,92
|
|GUSGR
|2,35
|184.176.458
|% 6,33
|
|HALKB
|6,83
|162.007.008
|% 1,34
|
|GUSGR
|2,35
|184.176.458
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,12
|204.814.913
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,58
|54.943.729
|% 0,64
|
|SISE
|5,46
|184.581.301
|% 0,92
|
|PETKM
|4,13
|117.470.507
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6512
|7,6896
|% 0,21
|
|Frank
|6,0616
|6,0981
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5653
|1,5731
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|4,65
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|-0,13
|
Seans Raporu
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10:49XU100
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10:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PGSUS, KCHOL