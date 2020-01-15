***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 10:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.160,74 % 0,02248 % 0,10038 % 439,49
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 34,31 % 0,00036 % 0,00159 % 6,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812702
BIST
10:42121.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 10,55
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.973
10:425,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8937
En Düşük
5,8763
10:426,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5627
En Düşük
6,5414
10:42293,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,25
|Açılış
|: 293,82
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|22.627.065
|% 15,53
|
|DAGHL
|4,14
|5.185.264
|% 14,36
|
|GEREL
|3,71
|96.227.856
|% 10,42
|
|BURVA
|17,05
|301.338
|% 10,00
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
|
|SNGYO
|1,29
|992.976
|% -12,84
|
|GLBMD
|2,02
|521.080
|% -9,01
|
|VKING
|2,85
|219.347
|% -4,36
|
|KSTUR
|23,00
|6.854
|% -4,17
|
|IHGZT
|4,78
|14.610
|% -4,02
|
|THYAO
|14,75
|266.303.191
|% -0,34
|
|KRDMD
|3,12
|221.661.081
|% 0,32
|
|GUSGR
|2,33
|210.177.322
|% 5,43
|
|SISE
|5,46
|186.912.611
|% 0,92
|
|HALKB
|6,83
|175.044.978
|% 1,34
|
|GUSGR
|2,33
|210.177.322
|% 5,43
|
|KRDMD
|3,12
|221.661.081
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,58
|57.780.519
|% 0,64
|
|SISE
|5,46
|186.912.611
|% 0,92
|
|PETKM
|4,12
|125.182.714
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6522
|7,6906
|% 0,23
|
|Frank
|6,0618
|6,0983
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5653
|1,5731
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|5,21
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,26
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,16
|
Seans Raporu
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10:57VAKKO
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