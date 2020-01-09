***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.637,6 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti30.350,89 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri295.974,81 % 0,01Fon Yönetim Ücreti43.760.385,94 % 1,86Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu436.178,07 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu221.472,56 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu9.673,98 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu38.108,21 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.349,76 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler341.619,45 % 0,01TOPLAM GİDERLER45.140.751,27 % 1,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.350.810.052,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810148BIST