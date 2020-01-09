***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.026,8 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.045,53 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri186.168,35 % 0,01Fon Yönetim Ücreti28.267.454,45 % 1,86Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu126,07 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu156.210,45 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu753,02 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.329,84 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu77.480,8 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler391.629,07 % 0,03TOPLAM GİDERLER29.105.224,38 % 1,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.518.529.549,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810229BIST