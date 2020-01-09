***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.071,82 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.868,84 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245.760,63 % 0,02Fon Yönetim Ücreti13.177.963,52 % 1Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.094,32 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.742.922,16 % 0,13Vadeli Ters Repo Komisyonu108.825,18 % 0,01Borsa Para Piyasası Komisyonu10.062,87 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler184.709,97 % 0,01TOPLAM GİDERLER15.504.279,31 % 1,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.312.871.240,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810230BIST