***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.050,6 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.642,26 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.233,47 % 0,01Fon Yönetim Ücreti12.738.998,69 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu660.580,43 % 0,11Tahvil Bono Komisyonu258,68 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu28.876,1 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu445,71 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu95,69 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu31.566,33 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.725,5 % 0,02TOPLAM GİDERLER13.622.473,46 % 2,37DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ576.881.883,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810376BIST