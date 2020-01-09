***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.507,9 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.211,77 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.343,45 % 0,03Fon Yönetim Ücreti595.813,59 % 1Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu381,96 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.703,15 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu31,88 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu413,35 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu4.478,8 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.638,97 % 0,03TOPLAM GİDERLER658.524,82 % 1,1DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.358.698,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810694BIST