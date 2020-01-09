***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.009,8 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.520,54 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.443,71 % 0,01Fon Yönetim Ücreti2.382.991,52 % 1,9Hisse Senedi Komisyonu34.347,6 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.211,77 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu248,18 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5,69 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.503,77 % 0,02TOPLAM GİDERLER2.471.282,58 % 1,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.552.705,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810757BIST