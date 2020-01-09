***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 16:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.258,73 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.732,41 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.664,68 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
8.214.172,46 % 1,86
Hisse Senedi Komisyonu
159.801,61 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
38.795,22 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.185,55 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
72,73 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
671,96 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
73.126,81 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
8.558.482,16 % 1,94
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
441.265.781,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810766
BIST
17:56118.113
En Yüksek
|Değişim
|: 4,64%
|| 5.236,68
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
17:565,8766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0382
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:566,5301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0449
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:56293,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -3,87
|Açılış
|: 293,14
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.052.706
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.571.193
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.402.043
|% 19,90
|
|KARTN
|434,70
|65.449.164
|% 16,70
|
|CELHA
|7,30
|22.306.783
|% 15,14
|
|BURVA
|12,02
|3.176.709
|% -6,82
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|27.059
|% -5,00
|
|DAGHL
|3,16
|35.288.174
|% -4,53
|
|SANFM
|5,94
|8.644.807
|% -4,19
|
|THYAO
|14,25
|2.418.116.295
|% 5,56
|
|PETKM
|3,90
|883.872.181
|% 5,41
|
|ODAS
|2,58
|877.052.706
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,74
|624.645.195
|% 4,58
|
|GARAN
|11,97
|611.015.438
|% 7,84
|
|EKGYO
|1,47
|593.402.577
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.052.706
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|489.365.258
|% 6,29
|
|PETKM
|3,90
|883.872.181
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,74
|624.645.195
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6462
|7,6846
|% -1,05
|
|Frank
|6,0201
|6,0564
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5620
|1,5698
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-9,85
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH