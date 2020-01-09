***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.267,05 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.514,3 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri298.268,52 % 0,01Fon Yönetim Ücreti9.169.862,67 % 0,35Hisse Senedi Komisyonu240.851,39 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu483.764,56 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu90.431,84 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu655,52 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.143,3 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.133,16 % 0TOPLAM GİDERLER10.368.892,31 % 0,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.616.967.567,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810777BIST