***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.309,3 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.718,15 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri175.455 % 0,03Fon Yönetim Ücreti10.878.458,52 % 2,01Hisse Senedi Komisyonu21.239,1 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.973,54 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu22.653,09 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.341,27 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu145.090,52 % 0,03Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu149.011,65 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler231.658,13 % 0,04TOPLAM GİDERLER11.670.908,27 % 2,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ541.890.510,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810888BIST