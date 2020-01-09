***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.486,2 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.128,59 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri250.843,54 % 0,02Fon Yönetim Ücreti27.574.970,25 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu58.767,53 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.320,25 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu188.417,47 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu4.239,25 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu91.008,85 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.563,7 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler176.430,1 % 0,01TOPLAM GİDERLER28.377.175,73 % 2,27DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.248.723.501,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810898BIST