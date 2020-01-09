***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.463,4 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.818,09 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri176.307,63 % 0,01Fon Yönetim Ücreti41.699.140,81 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu597.190,87 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu11.478,96 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu261.299,43 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu10.695,57 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu81.890,78 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu187.336,68 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler258.381,74 % 0,01TOPLAM GİDERLER43.309.003,96 % 2,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.888.332.442,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810900BIST