***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.522,8 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.164,68 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.911,14 % 0,01Fon Yönetim Ücreti21.774.696,5 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu627.601,79 % 0,06Tahvil Bono Komisyonu3.309,69 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu116.876,02 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu2.664,52 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.744,1 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu42.856,25 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler139.103,96 % 0,01TOPLAM GİDERLER22.881.451,45 % 2,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ986.060.458,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810938BIST