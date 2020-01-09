***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.865,2 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.794,45 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri136.959,37 % 0,02Fon Yönetim Ücreti10.775.881,3 % 1,86Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.596,67 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu82.468,56 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu398,5 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.842,99 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu10.440,16 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler95.782,11 % 0,02TOPLAM GİDERLER11.140.029,31 % 1,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ578.880.712,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811081BIST