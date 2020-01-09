***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.609 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.508,23 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.583,13 % 0,01Fon Yönetim Ücreti1.678.494,74 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu45.071,94 % 0,06Tahvil Bono Komisyonu60,87 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.673,03 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.324,76 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.952,62 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.812,64 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.774.090,96 % 2,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.010.144,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811101BIST