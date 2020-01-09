***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.872,63 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.486 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.834,34 % 0Fon Yönetim Ücreti712.915,35 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.970,23 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.497,25 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu90,04 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.385,98 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.137,8 % 0,02TOPLAM GİDERLER764.189,62 % 0,91DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.899.903,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811107BIST