***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.536 % 0,14Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.113,03 % 0,27Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri602,71 % 0,02Fon Yönetim Ücreti22.093,89 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu254,89 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu38,58 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu348,02 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0,12 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu223,98 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu25,65 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.502,86 % 0,1TOPLAM GİDERLER36.739,73 % 1,41DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.600.137,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811133BIST