***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.536,6 % 0,07Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.113,03 % 0,13Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.135,27 % 0,02Fon Yönetim Ücreti45.793,51 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu2.481,31 % 0,05Tahvil Bono Komisyonu72,75 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu727,14 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu4,95 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu408,43 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu209,66 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.990,91 % 0,06TOPLAM GİDERLER64.473,56 % 1,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.389.242,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811135BIST