***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.085,4 % 0,08Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.113,03 % 0,18Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri765,91 % 0,02Fon Yönetim Ücreti34.057,29 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu4.024,51 % 0,1Tahvil Bono Komisyonu34,58 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu432,61 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu1,96 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu250,37 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu158,1 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.320,76 % 0,06TOPLAM GİDERLER52.244,52 % 1,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.008.067,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811142BIST