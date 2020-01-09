***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.557 % 0,07Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.113,03 % 0,14Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri979,87 % 0,02Fon Yönetim Ücreti44.473 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu4.081,17 % 0,08Tahvil Bono Komisyonu34,64 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu650,39 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu1,81 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu377,31 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu49,65 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.658,13 % 0,05TOPLAM GİDERLER63.976 % 1,23DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.233.835,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811143BIST