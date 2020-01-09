***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.351,73 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.113,03 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.519,92 % 0,01Fon Yönetim Ücreti2.432.433,76 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu11.333,74 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.688,76 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu4.556,96 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu23,57 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.689,55 % 0,01TOPLAM GİDERLER2.547.711,02 % 0,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.262.556,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811148BIST