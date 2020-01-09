***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.196,93 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.113,03 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.047,19 % 0,02Fon Yönetim Ücreti1.851.095,94 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu14.344,07 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu3.331,71 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.930 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.959.058,87 % 0,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ217.847.473,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811153BIST