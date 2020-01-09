***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2019Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.051,2 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.929,25 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri175.674,69 % 0,04Fon Yönetim Ücreti9.041.793,98 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.012,68 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu97,38 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,39 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu161.295,28 % 0,04Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu16.397,71 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler342.282,77 % 0,08TOPLAM GİDERLER9.758.541,33 % 2,37DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ409.455.008,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811049BIST