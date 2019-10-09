***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2019 12:07
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlkay Öztürk 02.05.2019 2018 - ..... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi / Burgan Yatırım - Hazine Uzman Yardımcısı / Şekerbank - Trader 4 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791785
BIST
13:18101.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -649,96
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
13:185,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,8390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8467
En Düşük
5,8186
13:186,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
13:18282,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 282,21
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72