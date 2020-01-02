***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2020 09:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak, Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen Eurobondlara, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarına, yabancı borçlanma araçlarına ve BIST'te işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapmaktadır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Böylece farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektedir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
SP&500 RETURN 20 -
EURO STOXX 50 RETURN 20 -
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 20 -
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 15 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 -
BIST 100 GETIRI 15 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806308
BIST
14:02115.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 845,97
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:025,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9590
En Düşük
5,9430
14:026,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:02291,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,28
|Açılış
|: 291,45
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,49
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|127.158.044
|% 16,43
|
|DURDO
|15,68
|7.956.788
|% 11,68
|
|IPEKE
|8,60
|328.876.970
|% 11,40
|
|MARTI
|1,01
|13.134.382
|% 10,99
|
|CRFSA
|5,19
|80.544.498
|% 10,19
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,24
|6.899.499
|% -8,37
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|739.975.313
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|464.688.083
|% 1,05
|
|HALKB
|6,06
|376.019.661
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,73
|375.252.598
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,60
|349.456.881
|% 5,68
|
|KRDMD
|2,73
|375.252.598
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|237.149.112
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|464.688.083
|% 1,05
|
|ODAS
|2,17
|236.324.911
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,48
|139.530.653
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8474
|7,8868
|% -0,10
|
|Frank
|6,1192
|6,1561
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5836
|1,5915
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|3,80
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|0,77
|
|Yarım
|928
|952
|0,37
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|0,36
|
Seans Raporu
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