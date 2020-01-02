***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %70 en fazla %90'ı ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne en az %10 en fazla %15 oranında BIST 100 endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışından vaad sözleşmeleri ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa, faiz ve firma riski taşımaktadır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS UZUN 80 .BIST 100 GETIRI 10 .BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806313BIST