***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2020 12:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806495
BIST
14:01115.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 859,74
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:015,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9589
En Düşük
5,9430
14:016,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:01291,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,28
|Açılış
|: 291,45
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,49
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,87
|127.334.431
|% 15,95
|
|DURDO
|15,69
|8.019.279
|% 11,75
|
|IPEKE
|8,61
|340.590.059
|% 11,53
|
|MARTI
|1,01
|13.134.382
|% 10,99
|
|CRFSA
|5,19
|80.641.738
|% 10,19
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,21
|6.931.261
|% -8,81
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|HALKB
|6,06
|376.123.533
|% 2,54
|
|ODAS
|2,18
|236.801.936
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|139.651.690
|% 1,37
|
|ALBRK
|1,54
|132.745.970
|% 0,65
|
|TKNSA
|4,87
|127.334.431
|% 15,95
|
|ODAS
|2,18
|236.801.936
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|139.651.690
|% 1,37
|
|ALBRK
|1,54
|132.745.970
|% 0,65
|
|HALKB
|6,06
|376.123.533
|% 2,54
|
|SNGYO
|1,10
|44.242.949
|% -5,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8462
|7,8856
|% -0,12
|
|Frank
|6,1172
|6,1541
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,01
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,00
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|0,77
|
|Yarım
|928
|952
|0,37
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|0,39
|