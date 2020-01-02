***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.01.2020 09:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806319
BIST
14:02115.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 845,97
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:025,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9590
En Düşük
5,9430
14:026,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:02291,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,28
|Açılış
|: 291,45
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,49
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|127.158.044
|% 16,43
|
|DURDO
|15,68
|7.956.788
|% 11,68
|
|IPEKE
|8,60
|328.876.970
|% 11,40
|
|MARTI
|1,01
|13.134.382
|% 10,99
|
|CRFSA
|5,19
|80.544.498
|% 10,19
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,24
|6.899.499
|% -8,37
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|739.975.313
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|464.688.083
|% 1,05
|
|HALKB
|6,06
|376.019.661
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,73
|375.252.598
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,60
|349.456.881
|% 5,68
|
|KRDMD
|2,73
|375.252.598
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|237.149.112
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|464.688.083
|% 1,05
|
|ODAS
|2,17
|236.324.911
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,48
|139.530.653
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8474
|7,8868
|% -0,10
|
|Frank
|6,1192
|6,1561
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5836
|1,5915
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|3,80
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|0,77
|
|Yarım
|928
|952
|0,37
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|0,36
|
Seans Raporu
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 927, 86 artarak (% 0.67 ) 139, 758
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14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, ISATR
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14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, HALKB
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14:15XU100
Endeks 115, 269 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 6, 252.00 milyon TL de
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14:15YONGA
Yüzde 8.23 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 355 adet işlem