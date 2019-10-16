***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 676.953.926,95.-TL, hayat dışı 963.214,68.-TL olmak üzere toplam 677.917.141,63.-TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793465BIST