***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 11:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.10.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 854.889.951,89.-TL, hayat dışı 1.004.555,68.-TL olmak üzere toplam 855.894.507,57.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799090
BIST
11:49104.716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 935,27
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:495,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:496,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:49271,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 271,82
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,70
|3.927.769
|% 14,23
|
|KLNMA
|42,94
|20.185.487
|% 11,36
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.847.956
|% -6,50
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,57
|34.995.685
|% -4,10
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|GARAN
|9,82
|129.839.425
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|114.761.478
|% 1,05
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|HALKB
|5,76
|110.684.125
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.209.318
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,76
|80.937.755
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,27
|28.749.819
|% -3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4012
|7,4383
|% 0,28
|
|Frank
|5,8079
|5,8429
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5327
|1,5404
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-4,27
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,13
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,10
|
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