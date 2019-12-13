***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2019 11:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-30.11.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.031.825.524,21.-TL, hayat dışı 998.202,65.-TL olmak üzere toplam 1.032.823.726,86.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803351
BIST
12:05111.219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.104,33
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:055,7850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:056,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:05273,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.429.833
|% 14,75
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.633.082
|% 10,19
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|13.119.899
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.492.083
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,37
|12.927.921
|% -8,67
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|509.983.685
|% 0,43
|
|GARAN
|10,79
|173.610.938
|% 1,98
|
|ASELS
|19,69
|169.146.932
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|KRDMD
|2,46
|137.979.978
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|77.050.366
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.673.137
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.562.432
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7279
|7,7666
|% 1,56
|
|Frank
|5,8600
|5,8953
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5375
|1,5452
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|2,28
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-10,50
|
|Yarım
|873
|896
|-5,07
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|