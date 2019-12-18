***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca,Diyarbakır ili merkezinde "Güney Doğu Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü" unvanıyla yeni bir birim oluşturulmasına ve söz konusu işyerinin açılış ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Adana ili merkezinde faaliyet göstermekte olan "Güney Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü"nün unvanının "Çukurova Bölge Satış Müdürlüğü" olarak değiştirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804205BIST