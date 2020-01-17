***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 09:53
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.229.029.128,05.-TL, hayat dışı 1.052.250,86.-TL olmak üzere toplam 1.230.081.378,91.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813302
BIST
11:24121.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 209,33
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:245,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8665
En Düşük
5,8463
11:246,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:24293,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,41
|Açılış
|: 293,03
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,08
|9.398.953
|% 14,29
|
|BNTAS
|3,78
|176.967.939
|% 13,51
|
|DAGHL
|5,38
|7.737.225
|% 12,55
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|LIDFA
|4,53
|6.700.509
|% 11,03
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|GYHOL
|15,25
|1.370.906
|% -6,33
|
|THYAO
|15,05
|628.170.130
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,98
|267.126.025
|% -1,00
|
|PETKM
|4,03
|252.036.499
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,78
|176.967.939
|% 13,51
|
|PGSUS
|76,35
|154.691.671
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,98
|267.126.025
|% -1,00
|
|ISGYO
|1,84
|121.617.152
|% 3,37
|
|PETKM
|4,03
|252.036.499
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,65
|88.151.340
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,78
|176.967.939
|% 13,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,10
|
|Frank
|6,0412
|6,0776
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5566
|1,5644
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,41
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|0,22
|
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